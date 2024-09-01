«Сухой закон» действует до 4 сентября: в Феодосии ограничили продажу алкоголя

В Феодосии запретили продавать спиртные напитки. Ограничение будет действовать до 4 сентября.
«На время подготовки и проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, с 31 августа по 4 сентября 2024 года запрещается розничная продажа алкогольной продукции», — сообщили в администрации города.
Власти преследуют благую цель — обеспечение безопасности и общественного порядка. Возможно, такое решение чиновники приняли, помня резонансный инцидент, произошедший в одном из ночных клубов, где озверевшая толпа покалечила чемпиона России по боксу Дмитрия Двали.
Вино-водочные магазины и отделы закрылись не тотально по всему приморскому городу, а частично. Под действие запрета попали торговые точки, которые находятся рядом со школами и колледжами, а также в местах отдыха молодежи.
Вдобавок в мэрии Феодосии точечно указали адреса, где несколько дней нельзя будет купить «огненную воду» и другие напитки с содержанием спирта:
по проспекту имени Ивана Айвазовского — Привокзальная площадь, площади у картинной галереи, перед кинотеатром «Крым» и возле цветомузыкального фонтана;
по набережной Десантников;
по улице Горького — площадь в районе памятника Ивану Назукину;
по улице Насыпная, 4 — центральный городской стадион имени Владимира Шайдерова;
по улице Федько — Комсомольский парк;
по улице Куйбышева, площадь у Дома офицеров флота.