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«Сухой закон» действует до 4 сентября: в Феодосии ограничили продажу алкоголя

В Феодосии ограничили продажу алкоголя до 4 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Феодосии запретили продавать спиртные напитки. Ограничение будет действовать до 4 сентября.

«На время подготовки и проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, с 31 августа по 4 сентября 2024 года запрещается розничная продажа алкогольной продукции», — сообщили в администрации города.

Власти преследуют благую цель — обеспечение безопасности и общественного порядка. Возможно, такое решение чиновники приняли, помня резонансный инцидент, произошедший в одном из ночных клубов, где озверевшая толпа покалечила чемпиона России по боксу Дмитрия Двали.

Вино-водочные магазины и отделы закрылись не тотально по всему приморскому городу, а частично. Под действие запрета попали торговые точки, которые находятся рядом со школами и колледжами, а также в местах отдыха молодежи.

Вдобавок в мэрии Феодосии точечно указали адреса, где несколько дней нельзя будет купить «огненную воду» и другие напитки с содержанием спирта:

по проспекту имени Ивана Айвазовского — Привокзальная площадь, площади у картинной галереи, перед кинотеатром «Крым» и возле цветомузыкального фонтана;

по набережной Десантников;

по улице Горького — площадь в районе памятника Ивану Назукину;

по улице Насыпная, 4 — центральный городской стадион имени Владимира Шайдерова;

по улице Федько — Комсомольский парк;

по улице Куйбышева, площадь у Дома офицеров флота.