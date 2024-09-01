На левом берегу Новосибирска изменили маршруты общественного транспорта

С 1 сентября мэрия Новосибирска изменила схему движения сразу трех маршрутов общественного транспорта на левом берегу.
После внесения корректив троллейбус № 4, который ранее ходил от остановки «Затулинский ж/м» до «Завода медпрепаратов», теперь будет следовать до конечной — «С/х “Левобережный”. Причем на линию планируется вывести сразу 17 единиц техники.
А вот маршрутка № 10 теперь будет ходить от остановки «Ул. Ясный Берег» до метро «Площадь Маркса». Из схемы маршрута исключили участок «С/х Левобережный» — «пл. Энергетиков».
Ну, а автобус № 1, который ранее следовал от остановки «Центральный корпус» до конечной «С/х Левобережный», городские власти и вовсе отменили.
— Данные мероприятия позволят обеспечить устойчивое транспортное обслуживание как жителей территории с/х «Левобережный», так и организовать беспересадочное транспортное сообщение ЖК «Ясный Берег» с транспортным пересадочным узлом «Площадь им. Карла Маркса», — прокомментировали изменения в схеме движения в управлении пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.
Тем временем, на правом берегу трамвайный маршрут № 13 закрыли с 22:30 31 августа до 2 сентября из-за ремонта. Также в августе стало известно о продлении четырех троллейбусных маршрутов в Новосибирске.
Иван ЛУДНОВ.