Омские власти поздравили жителей региона с Днем знаний

Сегодня, 1 сентября в России отмечается День знаний. С государственным праздником омичей поздравили главы региона и города.
«В День знаний желаю школьникам, студентам и педагогам мудрости, неиссякаемой энергии и творческого вдохновения, всем родителям — терпения и веры в своих детей. Поздравляю с началом нового учебного года!», — написал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.
Мэр города Сергей Шелест в своих социальных сетях пожелал омичам, чтобы все уроки в жизни заканчивались у них только на «хорошо» и «отлично».
«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем знаний! Этот особенный день символизирует начало нового учебного года, новые открытия и свершения. Пусть он будет наполнен увлекательными знаниями, яркими событиями и дружеской атмосферой. Школьникам и студентам желаю любознательности и упорства в учебе. Педагогам — вдохновения и энергии, чтобы передавать свои знания и опыт следующим поколениям. Родителям — поддержки и гордости за своих детей. Пусть этот учебный год принесет множество приятных моментов, интересных встреч и успешных начинаний. Вперед к новым вершинам и достижениям!», — написал в своем телеграм-канале глава регионального минобра Иван Кротт.
Иван Кротт не только поздравил омичей с праздником, но и рассказал интересные факты об истории 1 сентября.
До 1935 года эта дата начала учебного года не была всеобщей.
«Одни школы начинали обучение в августе, другие — в октябре, а сельские школы и вовсе могли открыть двери только с 1 декабря. Причина проста: дети в селах и деревнях помогали по хозяйству, и родители отдавали их в школу после сборов урожая. В таких школах учились часто лишь до марта, а после у крестьян начиналась работа в поле», рассказал Иван Кротт.
Торжественно отмечать этот праздник стали лишь после окончания Великой Отечественной войны. До этого времени дети просто начинали учиться без торжественных линеек. Государственным праздник стал в 1984 году и тогда же получил свое название.