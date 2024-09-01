Омские власти поздравили жителей региона с Днем знаний

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем знаний! Этот особенный день символизирует начало нового учебного года, новые открытия и свершения. Пусть он будет наполнен увлекательными знаниями, яркими событиями и дружеской атмосферой. Школьникам и студентам желаю любознательности и упорства в учебе. Педагогам — вдохновения и энергии, чтобы передавать свои знания и опыт следующим поколениям. Родителям — поддержки и гордости за своих детей. Пусть этот учебный год принесет множество приятных моментов, интересных встреч и успешных начинаний. Вперед к новым вершинам и достижениям!», — написал в своем телеграм-канале глава регионального минобра Иван Кротт.