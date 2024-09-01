Победитель «Последнего героя» Конышев заявил, что потратит выигрыш на закрытие кредитов

— В финале мы с Ваней стояли на брусках, это было испытание на выносливость. Мне оно очень понравилось. Когда я раньше смотрел «Последние герои», там были похожие испытания, где нужно долго висеть, что-то держать и так далее. Я понимал, что вроде со стороны это выглядит легко, но наяву — очень сложно. И опять-таки здесь получилось так, что мне помогло мое спокойствие, потому что я просто стоял и наслаждался тем, что происходит. Я понимал, что это финальный рывок, который нужно доделать, несмотря на боль, страх, чувство голода или еще что-то. Я просто понял, что надо стоять столько, сколько понадобится.