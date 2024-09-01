Врач Антонова: препарат для выращивания зубов может помочь двум группам пациентов

«Но даже при успехе подобных разработок, ожидать полного отказа от имплантации зубов в обозримом будущем не стоит. Импланты останутся важной и надежной опцией для тех случаев, где регенерация зубов не сможет применяться или будет неэффективной. Я рекомендую относиться к этим новостям с осторожностью и пониманием, что необходимо дождаться завершения всех фаз клинических испытаний и подтверждения эффективности и безопасности данного метода. Тем более, что за последние 20 лет в различных изданиях с регулярностью раз в 3−5 лет появляются новости о подобных технологиях, но пока ни одна из них так и не появилась на рынке. Однако надежда на успех все равно сохраняется», — отметил Белый.