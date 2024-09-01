Вторая мировая война началась 85 лет назад с нападения Германии на Польшу

Вторая мировая война продлилась шесть лет и принесла народу Германии колоссальные потери. По необъяснимой (для нацистов) причине против них ополчился весь мир и назначил на роль мирового зла. Гитлер не мог не помнить, что именно он отдал приказ о нападении, последовательно, на Чехию, Польшу, Бельгию, Нидерланды, Францию, Данию, Норвегию, Грецию, Югославию и СССР. Не мог не помнить, что именно он приказал уничтожить Лондон с помощью авиации, тогда как англичане до того бомбили Германию, преимущественно, листовками, что он потребовал освободить немецких солдат от всякой ответственности за любые преступления против жителей СССР. Тем не менее, даже в последние часы жизни Гитлер был непреклонен, и в политическом завещании повторил все те же тезисы, что и 1 сентября 1939 года, — что он миротворец и вообще ненавидит оружие.