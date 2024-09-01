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Губернатор Куйвашев поздравил уральцев с Днем знаний

В свердловских школах за парты сядут 568 тысяч человек.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Евгений Куйвашев 1 сентября поздравил жителей Свердловской области с Днем знаний. Кто-то сейчас настраивается на новый учебный год, другие — собирают детей в первый класс, а кто-то и вспоминает свои студенчески и школьные годы, одноклассников и своих любимых преподавателей, сказал глава региона.

«Вне зависимости от того, сколько нам лет, 1 сентября мы всегда встречаем с особым чувством и волнением».

подчеркнул Куйвашев

Губернатор напомнил о том, что правительство региона уделяет много внимания созданию необходимых комфортных условий для учебы. Особый акцент делается на воспитательной работе и качестве образования. Важно, чтобы дети росли развитыми гармоничными личностями, становились достойными гражданами страны и относились с уважением к ее истории и культуре.

«Дорогие земляки! Пусть День знаний для всех уральцев будет добрым, светлым и праздничным!», — сказал Куйвашев.

Напомним, в Свердловской области всего за парты в школах сядут 568 тысяч учащихся. Из них более 50 тысяч первоклассников. А по программам среднего профобразования станут учиться 125 тысяч студентов техникумов и колледжей.

образование