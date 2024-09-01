Губернатор Куйвашев поздравил уральцев с Днем знаний

Губернатор Евгений Куйвашев 1 сентября поздравил жителей Свердловской области с Днем знаний. Кто-то сейчас настраивается на новый учебный год, другие — собирают детей в первый класс, а кто-то и вспоминает свои студенчески и школьные годы, одноклассников и своих любимых преподавателей, сказал глава региона.