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На Камчатке продолжается поиск пропавшего вертолёта с туристами из Перми

В поисково-спасательной операции задействованы более 60 человек.

Источник: Аргументы и факты

Поиск пропавшего вертолёта Ми-8Т с туристами из Перми продолжается на Камчатке, сообщает МЧС РФ.

Подробности о поисках, в которых участвует более 60 человек и 15 единиц техники рассказал замначальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Иван Лемихов.

«Организована работа семи пеших групп. В их составе — спасатели поисково-спасательных отрядов МЧС Росии и КГУ ЦОТ, егери лесного хозяйства, спасатели региональной поисково-спасательной базы, волонтёры, — уточнил Иван Лемихов. — Обследуется район предполагаемого местонахождения вертолёта. Местность гористая, с перепадами высот».

Представитель МЧС уточняет, что поиски вертолёта с туристами осложняются плохой видимостью, сильными осадками и ветром.

«В настоящее время на территорию Камчатского края оказывает влияние циклон, наблюдается плотный туман, сильный дождь», — подчеркнул Иван Лемихов.

Напомним, вертолёт с 19 туристами и 3 членами экипажа пропал с радаров 31 августа. Он взлетел в районе горы Вачкажец в Камчатском крае. На борту должны были находиться пять пермяков. Среди них — владельцы пермской компании «Клуб гидов» Михаил и Юлия Репниковы.