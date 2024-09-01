На Камчатке продолжается поиск пропавшего вертолёта с туристами из Перми

Поиск пропавшего вертолёта Ми-8Т с туристами из Перми продолжается на Камчатке, сообщает МЧС РФ.
Подробности о поисках, в которых участвует более 60 человек и 15 единиц техники рассказал замначальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Иван Лемихов.
«Организована работа семи пеших групп. В их составе — спасатели поисково-спасательных отрядов МЧС Росии и КГУ ЦОТ, егери лесного хозяйства, спасатели региональной поисково-спасательной базы, волонтёры, — уточнил Иван Лемихов. — Обследуется район предполагаемого местонахождения вертолёта. Местность гористая, с перепадами высот».
Представитель МЧС уточняет, что поиски вертолёта с туристами осложняются плохой видимостью, сильными осадками и ветром.
«В настоящее время на территорию Камчатского края оказывает влияние циклон, наблюдается плотный туман, сильный дождь», — подчеркнул Иван Лемихов.
Напомним, вертолёт с 19 туристами и 3 членами экипажа пропал с радаров 31 августа. Он взлетел в районе горы Вачкажец в Камчатском крае. На борту должны были находиться пять пермяков. Среди них — владельцы пермской компании «Клуб гидов» Михаил и Юлия Репниковы.