На Камчатке продолжается поиск пропавшего вертолёта с туристами из Перми

Напомним, вертолёт с 19 туристами и 3 членами экипажа пропал с радаров 31 августа. Он взлетел в районе горы Вачкажец в Камчатском крае. На борту должны были находиться пять пермяков. Среди них — владельцы пермской компании «Клуб гидов» Михаил и Юлия Репниковы.