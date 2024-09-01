Челябинская спортсменка Валерия Шабалина завоевала золото на Паралимпиаде в Париже

Валерия стала победителем в соревнованиях по плаванию в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14. С получением золота пловчиху поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— В очередной раз вы оказались на пьедестале почёта, став четырёхкратной чемпионкой Паралимпийских игр. В Токио в 2021 году вы показали высший класс, привезя домой три золотых медали. И теперь — уже в Париже — подтвердили заслуженный статус одной из сильнейших пловчих мира, завоевав уже вторую медаль, — отметил глава региона. — Спасибо вам и вашим наставникам за этот замечательный подарок родному Южному Уралу и всей стране. За достойный пример для всех спортсменов, кто ещё на пути к высоким наградам. Желаю новых успехов и счастья! И удачи в ближайших олимпийских стартах!
Добавим, первую медаль — бронзовую — на Паралимпиаде Валерия получила за заплыв на 100 метров баттерфляем.
А летом 2023 года спортсмены из Челябинской области завоевали по три золотых и серебряных медали на играх паралимпийцев. Как сообщили в Министерстве спорта региона, южноуральцы отличились в плавании, дзюдо и триатлоне.