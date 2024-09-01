Челябинская спортсменка Валерия Шабалина завоевала золото на Паралимпиаде в Париже

— В очередной раз вы оказались на пьедестале почёта, став четырёхкратной чемпионкой Паралимпийских игр. В Токио в 2021 году вы показали высший класс, привезя домой три золотых медали. И теперь — уже в Париже — подтвердили заслуженный статус одной из сильнейших пловчих мира, завоевав уже вторую медаль, — отметил глава региона. — Спасибо вам и вашим наставникам за этот замечательный подарок родному Южному Уралу и всей стране. За достойный пример для всех спортсменов, кто ещё на пути к высоким наградам. Желаю новых успехов и счастья! И удачи в ближайших олимпийских стартах!