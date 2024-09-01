Что изменится в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2024 года: Отмена платы за детсад и подорожание такси

— Через год мы можем поехать на такси как за тысячу, так и за полторы, а можем и вообще не поехать, потому что после нововведений водителей станет еще меньше. Новое страхование повлечет дополнительные расходы для таксопарков, увеличит аренду и стоимость эксплуатации автомобилей для водителей, — отметил Коваленко. — Таксопарки уже столкнулись с катастрофическим оттоком водителей, потому что цены на автомобили, топливо выросли. Поездки сейчас дороже на 30−40 процентов, время ожидания машины выросло до 7−8 минут, а в следующем году будет около 10−15. Если раньше водители могли подработать на своем автомобиле по пути на работу или в выходные, то сейчас это жестко зарегламентировано — автомобиль должен соответствовать всем требованиям. Переклеить автомобиль в белую пленку — уже 25−30 тысяч рублей. Во всем мире такси — это дорогостоящий транспорт, и нам пора привыкать к тому, что это будет дорогостоящий транспорт и мы не сможем позволить себе осуществлять любую поездку на такси.