Что изменится в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2024 года: Отмена платы за детсад и подорожание такси

Первый день осени — точка некоего отсчета не только для школьников, у которых впереди целый учебный год. В Петербурге 1 сентября стало днем, начиная с которого вступят в силу несколько важных изменений. Рассказываем, какие.
ПОДАРОК ДОШКОЛЯТАМ.
Финансовый груз сняли с плеч родителей, которые водят своих малышей в государственные детсады. Соответствующее распоряжение дал губернатор Александр Беглов. В масштабах страны такой подарок мамам и папам — новшество. Бюджет Петербурга смог взять на себя содержание маленьких горожан в дошкольных учреждениях, клиентам частных садиков такой бонус не полагается. Теперь в месяц родители смогут экономить от 865 до 3561 рубля — расценки зависели от возрастной группы, в которую определен ребенок, и возраста самого ребенка.
ДОПЛАТЫ ПЕДАГОГАМ.
Педагоги начнут учебный год с приятной доплаты. Речь идет о молодых специалистах, которые только-только пришли в школы, детсады или колледжи и им пока еще сложно влиться в коллектив и взвалить на плечи рабочий объем задач и требований. Губернатор предложил ежемесячно платить новоиспеченным учителям до 4 тысяч рублей, если они окончили колледж, и до 5 тысяч рублей, если у них на руках диплом из вуза.
КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ.
Весь август на слуху загадочная карта «Серебряный возраст» — новое детище городского правительства. Пластиковую карточку для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет предлагается оформить на базе Единой карты петербуржца (ЕКП), чтобы получить льготы культурного толка. Например, ходить в музеи всего за 1 рубль — такая акция стартует как раз 1 сентября. Других бонусов по такой карточке предпенсионерам пока не предлагается. Оформить новинку можно в банках-эмитентах ЕКП.
— Проект «Серебряный возраст» создали для повышения качества жизни пенсионеров и предпенсионеров, — добавили в пресс-службе Смольного.
ШАШЕЧКИ СО ЗНАКОМ ВОПРОСА.
Существенные, и уже не особенно приятные изменения наступят с 1 сентября для таксистов и пользователей этого вида транспорта. Водителям теперь необходимо проходить медосмотры и техосмотры перед выходом на смену, а также обязательно оформлять страхование гражданской ответственности перед пассажирами (ОСГОП). Это в дополнение к страховке, которая и так оформляется любым агрегатором такси. Перевозчикам придется отчитываться о дате заключения и сроке страховки в реестре такси, а еще иметь информацию о ней в машине, иначе не сдобровать, если сотрудники ГИБДД решат проверить ее наличие. Штраф полагается крупный: 40−50 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц.
Эксперты полагают, что рынок такси поползет в тень: водители предпочтут уйти из профессии или подработки, лишь бы не оформлять страховку, соответственно, отрасль начнет голодать по кадрам. Этот тонкий вопрос обсудили экономист Дмитрий Прокофьев и управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкофф» Дмитрий Коваленко в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).
— Через год мы можем поехать на такси как за тысячу, так и за полторы, а можем и вообще не поехать, потому что после нововведений водителей станет еще меньше. Новое страхование повлечет дополнительные расходы для таксопарков, увеличит аренду и стоимость эксплуатации автомобилей для водителей, — отметил Коваленко. — Таксопарки уже столкнулись с катастрофическим оттоком водителей, потому что цены на автомобили, топливо выросли. Поездки сейчас дороже на 30−40 процентов, время ожидания машины выросло до 7−8 минут, а в следующем году будет около 10−15. Если раньше водители могли подработать на своем автомобиле по пути на работу или в выходные, то сейчас это жестко зарегламентировано — автомобиль должен соответствовать всем требованиям. Переклеить автомобиль в белую пленку — уже 25−30 тысяч рублей. Во всем мире такси — это дорогостоящий транспорт, и нам пора привыкать к тому, что это будет дорогостоящий транспорт и мы не сможем позволить себе осуществлять любую поездку на такси.
Часть клиентов такси, уверен Коваленко, уйдет в закрытые телеграм-чаты, но тогда и поездки перестанут быть безопасными. Если таксопарк следил за каждым заказом и в случае чего мог сообщить данные водителя правоохранителям, то поездки из чатов — настоящий кот в мешке.
Денежная конкретика, заметил Дмитрий Коваленко, все еще висит в воздухе. Крупнейшие страховые фирмы не смогли обозначить для водителей тарифы даже за пару дней до начала сентября. Во сколько же нововведение обойдется таксистам?
— Тарифы на ОСАГО для такси уже выросли на 20−30 процентов. Их стоимость может достигать и 80, и 100 тысяч рублей на один год. Плюс дополнительное страхование от таксопарка. Плюс ОСГОП. Парадокс в том, что накануне 1 сентября ни одна страховая компания из топ-5 пока не дала точного ответа, сколько будет стоить эта страховка, — недоумевал Коваленко.