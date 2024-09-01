Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мрачный прогноз по ливням в Приморье в сентябре — зарядит «на всю катушку»

Метеорологические данные по предстоящим осадкам в крае.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: PrimaMedia.ru

Сентябрь в Приморье обещает жителям пасмурные дни в сопровождении серьезных ливней. На метеорологическом портале Gismeteo появился прогноз на предстоящие дни первого осеннего месяца в регионе, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным погодного сайта, в Находке и ближайших городах 1 и 2 сентября ожидается дождь. Затем, спустя пару дней, осадки снова зарядят, но уже с большей силой — в четверг, 5 сентября, обещают ливень. Следующий максимальный удар ожидается в период с 10 по 13 сентября — в эти даты ливень окажется еще сильнее, чем днями ранее.

Температура воздуха в сентября будет держаться на уровне в +25 градусов, однако ближе к середине месяца столбики термометров начнут опускаться до +20 и ниже. Вскоре подует по-настоящему осенний ветер.

Во Владивостоке погодная ситуация похожая. Однако вместе с осадками местных жителей ожидает серьезный ветер.