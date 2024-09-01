Мрачный прогноз по ливням в Приморье в сентябре — зарядит «на всю катушку»

Сентябрь в Приморье обещает жителям пасмурные дни в сопровождении серьезных ливней. На метеорологическом портале Gismeteo появился прогноз на предстоящие дни первого осеннего месяца в регионе, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным погодного сайта, в Находке и ближайших городах 1 и 2 сентября ожидается дождь. Затем, спустя пару дней, осадки снова зарядят, но уже с большей силой — в четверг, 5 сентября, обещают ливень. Следующий максимальный удар ожидается в период с 10 по 13 сентября — в эти даты ливень окажется еще сильнее, чем днями ранее.
Температура воздуха в сентября будет держаться на уровне в +25 градусов, однако ближе к середине месяца столбики термометров начнут опускаться до +20 и ниже. Вскоре подует по-настоящему осенний ветер.
Во Владивостоке погодная ситуация похожая. Однако вместе с осадками местных жителей ожидает серьезный ветер.