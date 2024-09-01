Мрачный прогноз по ливням в Приморье в сентябре — зарядит «на всю катушку»

По данным погодного сайта, в Находке и ближайших городах 1 и 2 сентября ожидается дождь. Затем, спустя пару дней, осадки снова зарядят, но уже с большей силой — в четверг, 5 сентября, обещают ливень. Следующий максимальный удар ожидается в период с 10 по 13 сентября — в эти даты ливень окажется еще сильнее, чем днями ранее.