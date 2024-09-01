Власти Крыма поздравили жителей республики с Днём знаний

Глава Крыма Сергей Аксёнов обратился с поздравлениями к учителям, ученикам и их родителям в своём telegram-канале.
«Это замечательный праздник, который никого не оставляет равнодушным. Его главные действующие лица — наши первоклассники, которые начинают свой путь в огромный мир новых открытий и достижений в учебе, творчестве, спорте», — сказал Аксёнов.
Глава Крыма отметил, что в течение последних десяти лет доля школ в Крыму, соответствующих современным стандартам, значительно выросла — с 3% в 2014 году до более 86% по итогам 2023 года. Он также напомнил, что, по словам Президента РФ Владимира Путина, с 2025 года начнётся реализация программы капитального ремонта детских садов и школ, что обеспечит обновление образовательных учреждений региона.
В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что после возвращения Крыма в состав России крымские школы заметно улучшились и были переоснащены новым оборудованием. Он заявил, что созданы все условия для всестороннего развития, обучения и воспитания детей, что важно для подготовки высококвалифицированных специалистов.
«Мы живём в непростое время, когда Россию проверяют на прочность. И прочность эту следует укреплять по всем отраслям и направлениям. Для этого жизненно необходимы высококвалифицированные, профессионально подготовленные специалисты, подготовка которых начинается со школьной скамьи», — добавил Константинов.