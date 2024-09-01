Власти Крыма поздравили жителей республики с Днём знаний

Глава Крыма отметил, что в течение последних десяти лет доля школ в Крыму, соответствующих современным стандартам, значительно выросла — с 3% в 2014 году до более 86% по итогам 2023 года. Он также напомнил, что, по словам Президента РФ Владимира Путина, с 2025 года начнётся реализация программы капитального ремонта детских садов и школ, что обеспечит обновление образовательных учреждений региона.