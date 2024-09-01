Новый театральный сезон стартовал в Хабаровском крае

В начале сентября в Хабаровском крае стартует новый театральный сезон, обещающий быть насыщенным и разнообразным. Об этом сообщил в пресс-службе министерства культуры правительства Хабаровского края.
Хабаровский краевой академический музыкальный театр откроет сезон 6 сентября гала-концертом, представив хиты из оперетт и мюзиклов, а также несколько премьер. В репертуаре останутся и классические постановки, а также пройдут гастроли Свердловского государственного академического театра.
«Подготовлена серия премьер и гастрольные спектакли, среди которых “Весы”, “Осенний Роман” и “Железнова Васса Мать”. Для детей и подростков ТЮЗ и Театр кукол предложат постановки “Два брата”, “Бедный рыцарь”, “Огниво”, “Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании”, “Клубочки-моточки”, “Джаггер-Джаггер”, и многие другие», — перечислили в минкультуры.
Театр ТРИАDА откроет сезон 13 сентября с праздничного ужина и премьерой «Оскар розовая дама». В Комсомольске-на-Амуре драматический театр представит зрителям такие спектакли, как «Дурочка» и «Лолита навсегда».
Молодые люди до 22 лет смогут посетить любой из доступных спектаклей в рамках программы «Пушкинская карта».