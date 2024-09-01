Новый театральный сезон стартовал в Хабаровском крае

«Подготовлена серия премьер и гастрольные спектакли, среди которых “Весы”, “Осенний Роман” и “Железнова Васса Мать”. Для детей и подростков ТЮЗ и Театр кукол предложат постановки “Два брата”, “Бедный рыцарь”, “Огниво”, “Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании”, “Клубочки-моточки”, “Джаггер-Джаггер”, и многие другие», — перечислили в минкультуры.