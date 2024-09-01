67 кошек в однокомнатной квартире в Новосибирске: соседи обратились в суд

Жители дома на улице Высоцкого в Новосибирске вынуждены обратиться в суд из-за своей соседки, содержащей в однокомнатной квартире 67 кошек. Несколько лет жители дома безуспешно пытались урегулировать ситуацию мирным путем, сообщают на сайте «nsk.kp.ru».
По словам жильцов, квартира источает сильный неприятный запах, который проникает на лестничную клетку и в другие квартиры. Соседи отмечают, что запах настолько сильный, что вызывает у них дискомфорт и даже аллергические реакции у некоторых.
Проблема с запахом настолько серьезна, что Роспотребнадзор зафиксировал превышение уровня аммиака в доме в 1,2 раза..
Хозяйка квартиры, по информации соседей, не общается с жильцами дома и не пускает их в квартиру. Полицейский зафиксировал факт проживания большого количества животных в квартире, однако доступ в помещение для проверки условий содержания кошек был ограничен. Попытки сотрудников управления ветеринарии также оказались безуспешными.
Не найдя иного решения, соседи подали иск в суд, требуя устранения нарушений санитарных норм, дезинфекции квартиры и передачи кошек в приют.
В заявлении истцов выражается беспокойство о здоровье и безопасности как животных, так и людей, проживающих в доме. Соседи также ставят под сомнение адекватность владелицы кошек, мотивируя это необычным количеством животных и отсутствием адекватной заботы о них.
На первом судебном заседании представители управления ветеринарии подтвердили факт нежелания хозяйки допускать их в квартиру для проверки состояния животных. Следующее заседание назначено на сентябрь, на котором, по словам истцов, они надеются добиться решения проблемы и нормализации ситуации.
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