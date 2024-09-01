Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал про свои школьные годы, которые он провел в 58-й красноярской школе, и поделился в телеграм-канале архивной фотографией.
Любимыми предметами у будущего главы региона были история и математика. А в целом школьные годы губернатор вспоминает с «большой теплотой».
Учиться всегда было интересно. Уроки старался делать на переменах, чтобы успеть на тренировку — со 2 класса занимался борьбой. Физкультура, спорт, особенно командные игры — важная часть моей жизни до сих пор. И, конечно, школьные и университетские друзья, — отмечает Котюков.
Также губернатор сообщил, что его старший сын сейчас является студентом, а дочь — школьницей.
И еще двое малышей подрастают, с которыми все впереди, — подчеркнул он.
Не обошел глава региона и не особо стандартную дату, когда начинается учебный год.
Здорово, что в этот раз 1 сентября — в воскресенье, и наши дети могут немного продлить каникулы. Завтра у ребят важный день. Пусть старт новой школьной и студенческой жизни будет у всех успешным, — написал Михаил Котюков в телеграм-канале.