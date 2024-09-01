Михаил Котюков рассказал про свои школьные годы

Здорово, что в этот раз 1 сентября — в воскресенье, и наши дети могут немного продлить каникулы. Завтра у ребят важный день. Пусть старт новой школьной и студенческой жизни будет у всех успешным, — написал Михаил Котюков в телеграм-канале.