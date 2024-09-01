Губернатор Иркутской области встретился с жителями Эхирит-Булагатского района

— Члены правительства и все жители Иркутской области отдают дань уважения мужеству, чести и достоинству всем военнослужащим, которые выполняют важную миссию, участвуя в специальной военной операции по защите рубежей нашей родины. Мы благодарим вас за мирное небо, которое есть у нас сейчас в регионе, — обратился к присутствующим глава области.