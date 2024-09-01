Губернатор Иркутской области встретился с жителями Эхирит-Булагатского района

Губернатор Иркутской области завершил рабочий визит в Эхирит-Булагатский район общением с местными жителями. Встреча началась с минуты молчания, которой почтили память погибших на СВО военнослужащих. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, Игорь Кобзев вручил благодарности и наградные часы семьям павших бойцов.
— Члены правительства и все жители Иркутской области отдают дань уважения мужеству, чести и достоинству всем военнослужащим, которые выполняют важную миссию, участвуя в специальной военной операции по защите рубежей нашей родины. Мы благодарим вас за мирное небо, которое есть у нас сейчас в регионе, — обратился к присутствующим глава области.
Также слова благодарности звучали в адрес волонтеров и активных жителей района, которые не покладая рук помогают парням за ленточкой. Кроме того, трем многодетным семьям впервые вручили удостоверения. Еще на встрече обсудили вопросы в сферах образования, дорог, медицины и коммунальной инфраструктуры.
Губернатор Иркутской области отметил, что Усть-Ордынский Бурятский округ остается важной стратегической территорией. Поэтому важно поддерживать и способствовать в сохранении исторического наследия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском районе откроется новый парк, который объединит в себе три различных проекта.