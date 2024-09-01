«Парма» проиграла все матчи на «Кубке Хайретдинова»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин после матча отметил, что игра была жесткой и контактной. Сейчас идет подготовка к сезону и дают шанс всей команде показать себя, чтобы посмотреть молодежь в боевой обстановке. «Парма» будем прибавлять от игры к игре, исправлять ошибки и улучшать взаимопонимание.