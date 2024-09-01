«Парма» проиграла все матчи на «Кубке Хайретдинова»

В Нижнем Новгороде прошел предсезонный турнир по баскетболу «Кубок Хайретдинова». В нем приняли участие пермская «Парма» и еще три команды Единой лиги ВТБ.
Пермяки проиграли все свои матчи. В первом «Парма» уступила хозяевам турнира «Пари НН» со счетом 43:70 (7:13, 10:23, 17:17, 9:17). Самыми результативными в составе баскетбольной команды из Перми стали Ройс Хэмм, набравший 9 очков.
Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин после матча отметил, что игра была жесткой и контактной. Сейчас идет подготовка к сезону и дают шанс всей команде показать себя, чтобы посмотреть молодежь в боевой обстановке. «Парма» будем прибавлять от игры к игре, исправлять ошибки и улучшать взаимопонимание.
В матче за третье место пермяки вновь уступили, на этот раз саратовскому «Автодору» — 68:69 (23:19, 13:15, 20:14, 12:21). Личные показатели результативности у игроков «Пармы» оказались значительно лучше. Гарретт Невэлс набрал 18 очков, Глеб Фирсов — 17 очков + 9 подборов, Иван Егоров — 13 очков, Ройс Хэмм — 12 очков + 11 подборов.
В финальном матче «Самара» победила «Пари НН» со счетом 90:70.
Подопечные Евгения Пашутина 2 сентября в контрольном матче в Перми примут столичный МБА-МАИ. (6+).
ЦСКА в контрольном матче победил пермскую «Парму». Контрольный матч прошел в рамках подготовки к новому сезону Единой лиги ВТБ.