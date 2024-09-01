Хоккейная «Сибирь» определилась с кандидатурой капитана команды

31 августа хоккейный клуб «Сибирь» объявил о назначении капитана команды на предстоящий сезон, а также его ассистентов. Букву С на свитере будет носить новичок клуба 38-летний Сергей Широков. Помогать ему будут Никита Коротков, Тэйлор Бек, Георгий Белоусов и Валентин Пьянов. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Сибирь».
Контракт с Широковым подписали в июне этого года, в прошлом сезоне нападающий защищал цвета «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Новый капитан «Сибири» очень опытный хоккеист, он долгое время выступал за сборную России, дважды становился чемпионом мира, а также олимпийским чемпионом в 2018 году. В 2017-м в составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина.
Стоит отметить, что Сергей Широков стал не единственным игроком, пополнившим состав команды в межсезонье.
Иван ЛУДНОВ.