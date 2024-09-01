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В Иркутске торжественно отметили годовщину Суворовского училища

1 сентября в Иркутске торжественно отметили годовщину открытия Суворовского училища. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Источник: Правительство Иркутской области

В праздничном мероприятии принял участие губернатор региона Игорь Кобзев, а также педагоги и 240 воспитанников училища, в том числе 60 первокурсников второго набора, который проходил этим летом.

Напомним, Суворовское училище открыли на базе бывшего ИВВАИУ 1 сентября 2023 года по поручению президента России Владимира Путина. В первый год было набрано 180 учеников 5,6 и 7 классов. С 2024 года в училище набирают только пятиклассников.

В училище созданы все условия: классы, спальные корпуса, столовая, бассейн, медпункт, корпус дополнительного образования, спортивные объекты и плац. Ученикам выданы персональные ноутбуки, доступ в интернет. Есть лингафонные кабинеты для обучения иностранным языкам, лаборатории, кабинеты технологии и искусственного интеллекта, технокомплекс ВКС, основ лётного дела и воздушно-космической обороны.

На торжественном мероприятии наградили грамотами и переходящими кубками лучших преподавателей. А ещё Игорь Кобзев лично поздравил каждого первокурсника с началом учебного года и пожал им руки.

образование