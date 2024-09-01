В Иркутске торжественно отметили годовщину Суворовского училища

Напомним, Суворовское училище открыли на базе бывшего ИВВАИУ 1 сентября 2023 года по поручению президента России Владимира Путина. В первый год было набрано 180 учеников 5,6 и 7 классов. С 2024 года в училище набирают только пятиклассников.