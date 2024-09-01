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Новосибирск встретит День знаний прохладой и дождем

1 сентября дожди маловероятны.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 91% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

День знаний в Новосибирске грозит пройти под дождём. Напомним, что в этом году его организуют не в воскресенье, 1 сентября, а второго сентября, в понедельник.

Первый день осени обещает быть прохладным, но осадки в этот день если и ожидаются, то только ночью.

— 1 сентября температура будет колебаться от +17 до +8 градусов. На небе будет облачно, но с прояснениями. Дождь ожидается только ночью, — информирует метеосервис Яндекс Погода.

В День знаний прогноз не такой утешительный. Температура воздуха понизится, а вероятность осадков — повысится.

— 2 сентября ожидается от +10 до +8 градусов по Цельсия. Утром будет пасмурно, а днём начнётся дождь, который продлится до ночи, — сообщается на сайте Яндекс Погоды.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в 2026 году в Новосибирске построят новую школу. Некоторым другим школам также достроят новые корпуса.