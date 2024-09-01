Новосибирск встретит День знаний прохладой и дождем

День знаний в Новосибирске грозит пройти под дождём. Напомним, что в этом году его организуют не в воскресенье, 1 сентября, а второго сентября, в понедельник.
Первый день осени обещает быть прохладным, но осадки в этот день если и ожидаются, то только ночью.
— 1 сентября температура будет колебаться от +17 до +8 градусов. На небе будет облачно, но с прояснениями. Дождь ожидается только ночью, — информирует метеосервис Яндекс Погода.
В День знаний прогноз не такой утешительный. Температура воздуха понизится, а вероятность осадков — повысится.
— 2 сентября ожидается от +10 до +8 градусов по Цельсия. Утром будет пасмурно, а днём начнётся дождь, который продлится до ночи, — сообщается на сайте Яндекс Погоды.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в 2026 году в Новосибирске построят новую школу. Некоторым другим школам также достроят новые корпуса.