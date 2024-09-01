Омская «Омичка» взяла золото Кубка Сибири и Дальнего Востока

Вчера, 31 августа, завершились соревнования по женскому волейболу Кубка Сибири и Дальнего Востока на призы губернатора Омской области.
В финальном состязании омская «Омичка» буквально вырвала победу у соперника.
«Во встрече за “золото” с красноярским “Енисеем” наши девушки уступали по партиям 0:2, но собрались и выиграли 3 сета подряд, одержав победу со счетом 3:2! Таким образом на турнире “Омичка” не потерпела ни одного поражения и заслуженно стала чемпионом», — прокомментировал итоги игры региональной министр спорта Иван Колесник.
Серебро на Кубке взяла команда «Енисей», а «бронзу» — "Сахалин. Также организаторами были учреждены номинации для лучших игроков турнира. Ими признаны:
— Лучший нападающий — Вера Антонова («Омичка») — Лучший блокирующий — Яна Чередникова («Омичка») — Лучший принимающий — Кира Иванова («Сахалин») — Лучший связующий — Анастасия Лопато («Омичка») — Лучший либеро — Яна Даций («Енисей») — Лучший игрок — Мария Фролова («Енисей»).
Теперь омскую команду ждут игры суперлиги. Первое соревнование пройдет 14 сентября.