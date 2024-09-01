Омская «Омичка» взяла золото Кубка Сибири и Дальнего Востока

«Во встрече за “золото” с красноярским “Енисеем” наши девушки уступали по партиям 0:2, но собрались и выиграли 3 сета подряд, одержав победу со счетом 3:2! Таким образом на турнире “Омичка” не потерпела ни одного поражения и заслуженно стала чемпионом», — прокомментировал итоги игры региональной министр спорта Иван Колесник.