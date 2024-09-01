К 1 сентября в школы Омской области проступил почти миллион учебников

Об этом накануне сообщил в своём телеграм-канале глава регионального Минобра Иван Кротт.
Среди них — все новые учебники для вторых и шестых классов, учебник по иностранному языку для третьих классов. А также учебники алгебры, геометрии, вероятности и статистики, информатики, физики и химии для восьмых классов.
«По инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко полностью комплектуются рабочими тетрадями для занятий по русскому языку и математике первые классы и по иностранному языку вторые классы», — отметил Иван Кротт.
Также впервые в учебные заведения региона поступят 7 тысяч учебных пособий «География Омской области». Заниматься по нему школьники начнут уже в этом году. Пособие разработал авторский коллектив омского педагогического университета. Пособие будет задействовано как на уроках, так и во внеурочной работе.
Ранее мы писали о том, какие изменения ждут учителей и учеников в новом учебном году. К примеру, предмет ОБЖ теперь будет называться «Основы безопасности и защиты Родины». А в «Разговоры о важном» включат курс «Семьеведения».