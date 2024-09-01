К 1 сентября в школы Омской области проступил почти миллион учебников

Также впервые в учебные заведения региона поступят 7 тысяч учебных пособий «География Омской области». Заниматься по нему школьники начнут уже в этом году. Пособие разработал авторский коллектив омского педагогического университета. Пособие будет задействовано как на уроках, так и во внеурочной работе.