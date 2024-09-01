День Байкала отмечают в Иркутской области 1 сентября

Традиционно в Иркутской области 1 сентября отмечают День Байкала. «Жемчужина» Сибири считается самым старым, глубоким и чистым озером в мире. С праздником жителей областного центра и региона поздравил в своем тг-канале мэр Иркутска Руслан Болотов.
— Важно с юных лет воспитывать у подрастающего поколения экологическое сознание, ответственное, бережное отношение к флоре и фауне озера Байкал, учить сохранять и разумно использовать его ресурсы. В этот день каждый житель нашего города может поучаствовать в общегородских экологических мероприятиях, — поделился Руслан Болотов.
Так, с 13:00 до 18:00 по адресу улица Сергеева ¾ будет проходить эко-фестиваль с тематическими играми и возможностью выиграть сувениры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с жителями Эхирит-Булагатского района.