День Байкала отмечают в Иркутской области 1 сентября

— Важно с юных лет воспитывать у подрастающего поколения экологическое сознание, ответственное, бережное отношение к флоре и фауне озера Байкал, учить сохранять и разумно использовать его ресурсы. В этот день каждый житель нашего города может поучаствовать в общегородских экологических мероприятиях, — поделился Руслан Болотов.