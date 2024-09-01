Власти Соликамска не смогли оспорить передачу муниципалитету бомбоубежищ

Как следует из карточки дела, спор был рассмотрен в закрытом судебном заседании. В качестве третьих лиц были привлечены местные крупные предприятия — ОАО «Соликамскбумпром» и оборонное ОАО «Соликамский завод “Урал”». Этот же процессуальный статус получили управление Росреестра, а также ГУ МЧС по Пермскому краю и региональное министерство территориальной безопасности.
Ранее последние привлекались к рассмотрению заявлений о признании недействительными распоряжений Росимущества о передаче муниципалитетам объектов гражданской защиты. С подобными заявлениями также обратились администрации Лысьвы, Чусового и Перми. Свои позиции местные власти мотивировали тем, что объекты передаются без их согласия, а у городских бюджетов нет средств на содержание бомбоубежищ. Один из споров с мэрией Лысьвы закончился в пользу Росимущества, по итогам другого распоряжение частично было признано недействительным.