В Севастополе 6 и 7 сентября — неучебные дни

Данная мера принята исключительно в целях безопасности детей и педагогов. Мы понимаем, что школы — это учреждения, в которых работает особый пропускной режим. И чтобы его обеспечить и не мешать учебному процессу, было принято решение объявить 6 и 7 сентября неучебными днями. Руководителям государственных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования и науки города Севастополя, — школам, учреждениям СПО и дополнительного образования — рекомендовано организовать для обучающихся культурно-досуговые, спортивные и иные мероприятия, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максим Кривонос.