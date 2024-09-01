Глава Перми поздравил жителей города с началом нового учебного года

Глава Перми Эдуард Соснин накануне Дня знаний поздравил жителей города с началом учебного года. Он отметил, этот день наполняет сердца новыми надеждами и стремлением к знаниям.
«Первого сентября мы традиционно прощаемся с летом и встречаем осень. Это время новых знаний, открытий и впечатлений. Первоклассники впервые войдут в двери своего класса, а старшеклассники встретятся со своими друзьями и педагогами. Вы окунетесь в насыщенную школьную жизнь», — отметил глава города в своем видеообращении.
Пермские школы славятся своими качеством и креативной атмосферой. Сегодня в них можно начать свой стартап, заняться общественной деятельностью, получить грант или патент, а также пройти практику на промышленных предприятиях.
Эдуард Соснин поздравил всех учителей, преподавателей, учеников и их родителей с началом нового учебного года и пожелал удивительных открытий, ярких впечатлений и блестящих успехов в учебе.
«Желаю всем вдохновения, терпения и радости! С Днем знаний!», — говорит в своем поздравлении жителям Перми глава города.