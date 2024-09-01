Глава Перми поздравил жителей города с началом нового учебного года

«Первого сентября мы традиционно прощаемся с летом и встречаем осень. Это время новых знаний, открытий и впечатлений. Первоклассники впервые войдут в двери своего класса, а старшеклассники встретятся со своими друзьями и педагогами. Вы окунетесь в насыщенную школьную жизнь», — отметил глава города в своем видеообращении.