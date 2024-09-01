Синоптики рассказали о погоде в Калининградской области на первый день осени

В регионе в воскресенье, 1 сентября, ожидается преимущественно солнечная погода, без дождей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«Первый день календарной осени начинается с периодических прояснений и спокойной погоды, на небе присутствуют лишь неплохо просвечивающие солнечные лучи облака верхнего яруса. Сегодняшний день пройдёт под властью антициклона и также порадует нас обилием солнечной погоды, осадков не ожидается. Дневной температурный фон по области умеренный и практически не будет отличаться от вчерашнего: около +20…+22°С», — говорится в сообщении.