Сухой закон в День знаний объявлен в Приморье

В День знаний (0+) в Приморском крае будет действовать «сухой закон». Он вступит в силу 2 сентября и продлится до утра следующего дня, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Запрет на продажу алкоголя вводится 2 сентября в Приморье. Ограничения будут действовать до 10.00 часов 3 сентября и не касаются продажи в общепите и магазинах беспошлинной торговли.
С 1 марта 2023 года на территории края не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22.00 до 10.00 часов, а также в Международный день защиты детей 1 июня (0+), в День знаний 1 сентября (0+), в день «Последнего звонка» (0+).
В случае, если День знаний выпадет на выходной, ограничения переносятся на дни проведения мероприятий.
Полиция также напоминает, что продолжает действовать запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков:
несовершеннолетним (18 лет); в детских, образовательных и медицинских организациях; в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях; в открытых общественных местах при проведении массовых молодежных культурно-зрелищных и спортивных мероприятий.