В Москве завершился фестиваль «ДК Горбунова — Легенда русского рока»

По словам артистов, легендарная сцена «соединяет души вокруг одной большой идеи». Так, на фестиваль пришли и те, кто ходил на концерты в «Горбушку» в конце 1980-х — начале 1990-х. Поклонники рока отмечают, что они выросли на этой музыке.