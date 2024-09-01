В Москве завершился фестиваль «ДК Горбунова — Легенда русского рока»

В рамках программы прозвучали известные хиты последних 30 лет. На фестивале было организовано три площадки: «Площадь», «Территория» и «ДК Горбунова».
«Мы, конечно, очень много раз выступали на сцене “Горбушки”, но, по-моему, сегодняшний фестиваль всем доставил удовольствие. Большой зал и уличные сцены — по-моему, это очень правильно», — рассказал лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр.
По словам артистов, легендарная сцена «соединяет души вокруг одной большой идеи». Так, на фестиваль пришли и те, кто ходил на концерты в «Горбушку» в конце 1980-х — начале 1990-х. Поклонники рока отмечают, что они выросли на этой музыке.
«Говорят, что это сейчас непопулярно, немодно, но мне нравится. Я буду ее слушать», — сообщил юный зритель Даниил.
Помимо выступлений любимых групп поклонников рока ждал еще один подарок. РЕН ТВ нашел и восстановил внедорожник Константина Кинчева из клипа «Трасса Е-95». Машину разобрали до винтиков, затем собрали заново и покрасили.
«Без телеканала РЕН ТВ этого фестиваля бы не произошло», — сказал Алексей Ларин, директор ДК Горбунова, продюсер фестиваля «ДК Горбунова — Легенда русского рока».
Рок-фестиваль проходил в столице с 30 по 31 августа. Подготовка к нему началась еще 2 августа. На сцене ДК Горбунова собрались самые известные легенды российского рока, в числе которых «Алиса», «Крематорий» и «КняZz». Также заявлены были группы F.P.G., «Лампасы», «Пилот», «Калинов мост» и др.