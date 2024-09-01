В Иркутске отпраздновали годовщину образования суворовского училища

Торжественное мероприятие в честь годовщины со дня открытия суворовского училища прошло в Иркутске. Собравшихся поздравил губернатор региона Игорь Кобзев. Как сообщили в областном правительстве в праздновании приняли участие педагоги и 240 воспитанников, из них 60 первокурсники второго набора.
— Вам выпала большая удача и честь успешно пройти непростой отбор и получить это право — называться суворовцем. Вам непросто будет в первые дни и даже месяцы привыкать к новым условиям, новым товарищам и педагогам, но я уверен, что очень скоро вы вольетесь в суворовскую семью, а ваши наставники и старшие ребята вам помогут и поддержат, — сказал Игорь Кобзев.
Глава региона пожал каждому первокурснику руку и поздравил. Детям напомнили, что им стоит равняться на своих педагогов и легенды авиации и авиастроения.
Ранее КП-Иркутск сообщал, что в областном центре прошел Всероссийский Крестный ход. В нем приняли участие более трех тысяч жителей и гостей Иркутска.