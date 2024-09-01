В Иркутске отпраздновали годовщину образования суворовского училища

— Вам выпала большая удача и честь успешно пройти непростой отбор и получить это право — называться суворовцем. Вам непросто будет в первые дни и даже месяцы привыкать к новым условиям, новым товарищам и педагогам, но я уверен, что очень скоро вы вольетесь в суворовскую семью, а ваши наставники и старшие ребята вам помогут и поддержат, — сказал Игорь Кобзев.