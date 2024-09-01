Праздник столетия — как Уфа отметила свой юбилей

Это были, пожалуй, самые массовые народные гуляния за последние годы. Но юбилей столицы региона — это не только концерты и праздники, не только внутреннее городское мероприятие. Столица республики существует и функционирует не только для своих жителей. Например, её медицинскими и образовательным организациями, её театрами и концертными залами, спортивным сооружениями пользуются жители всей республики, да и других регионов страны.

Итак, юбилей Уфы стал крупным федеральным историческим событием. Такие события, происходящие раз в 50, а то и в 100 лет, требуют колоссальной подготовки, и планируются за несколько лет до даты проведения. В обновление города и строительство новых объектов были вложены огромные средства, а для их получения — проведена большая работа сотрудниками республиканского правительства и Администрации Главы.

С началом специальной военной операции все запланированные к юбилею Уфы объекты были распределены по приоритетности. Наиболее значимые открыты в юбилейный год или в его преддверии— Восточный выезд (21 марта 2024), Театр кукол (23 декабря 2023), Республиканский центр детской онкологии и гематологии (2 февраля 2024), Дворец борьбы (31 августа 2024). По остальным объектам работа ведётся, финансирование выделено, и все они будут завершены, отметили в башкирском кабмине.

Юбилейные мероприятия в Уфе запланированы и проведены с большим размахом. Городские власти своими усилиями и в рамках муниципального бюджета не смогли бы осуществить такой проект даже на небольшую долю. Его можно было реализовать только при непосредственном участии республиканских властей, которые плотно занимались поиском средств и планированием, и взяли на себя ответственность за строящиеся объекты. Этот процесс контролировал глава Башкирии Радий Хабиров — он лично возглавил оргкомитет по подготовке к 450-летнему юбилею Уфы.

Понимая сложность задачи, глава республики увидел в градоначальнике Нефтекамска Ратмире Мавлиеве потенциал хорошо организатора и эффективного управленца. Он предложил ему возглавить столицу Башкирии, поставив ему конкретную главную задачу — подготовить Уфу к юбилейным мероприятиям. Поэтому республиканские власти прощали Мавлиеву разные недочеты на второстепенных направлениях. Высокой оценкой проделанной работы уфимского градоначальника стало его награждение самой престижной госнаградой республики — орденом Салавата Юлаева мэру. Рост поступлений из республиканского бюджета в городской подчеркивает доверительные отношения между региональной и муниципальной властями, отмечают эксперты.

Текст письма никому не разглашался, но корреспонденту «Башинформу» Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал некоторые подробности: «Мы написали, что страна переживает непростой период — идёт специальная военная операция, но тем не менее город развивается. И мы пожелали, чтобы наши потомки точно так же пронесли в своих сердцах любовь к своей Родине, к нашей прекрасной Уфе и были достойны старшего поколения. Каждую букву в тексте выверили, готовили от души, очень серьёзно к этому отнеслись. Честно признаюсь, когда капсула опускалась, в душе ёкало. Понимал, что когда-то её вынут, а многих из нас уже не будет к тому времени. Эта капсула — память о нашем поколении».