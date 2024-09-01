Праздник столетия — как Уфа отметила свой юбилей

Это были, пожалуй, самые массовые народные гуляния за последние годы. Но юбилей столицы региона — это не только концерты и праздники, не только внутреннее городское мероприятие. Столица республики существует и функционирует не только для своих жителей. Например, её медицинскими и образовательным организациями, её театрами и концертными залами, спортивным сооружениями пользуются жители всей республики, да и других регионов страны.
Итак, юбилей Уфы стал крупным федеральным историческим событием. Такие события, происходящие раз в 50, а то и в 100 лет, требуют колоссальной подготовки, и планируются за несколько лет до даты проведения. В обновление города и строительство новых объектов были вложены огромные средства, а для их получения — проведена большая работа сотрудниками республиканского правительства и Администрации Главы.
С началом специальной военной операции все запланированные к юбилею Уфы объекты были распределены по приоритетности. Наиболее значимые открыты в юбилейный год или в его преддверии— Восточный выезд (21 марта 2024), Театр кукол (23 декабря 2023), Республиканский центр детской онкологии и гематологии (2 февраля 2024), Дворец борьбы (31 августа 2024). По остальным объектам работа ведётся, финансирование выделено, и все они будут завершены, отметили в башкирском кабмине.
Понимая сложность задачи, глава республики увидел в градоначальнике Нефтекамска Ратмире Мавлиеве потенциал хорошо организатора и эффективного управленца. Он предложил ему возглавить столицу Башкирии, поставив ему конкретную главную задачу — подготовить Уфу к юбилейным мероприятиям. Поэтому республиканские власти прощали Мавлиеву разные недочеты на второстепенных направлениях. Высокой оценкой проделанной работы уфимского градоначальника стало его награждение самой престижной госнаградой республики — орденом Салавата Юлаева мэру. Рост поступлений из республиканского бюджета в городской подчеркивает доверительные отношения между региональной и муниципальной властями, отмечают эксперты.
В предыдущие пять лет в Уфе проводился ремонт дворов, подъездов, парков — по федеральным и региональным программам. В городе заметно вырос комфорт общественных пространств и количество. Проведена работа над Стратегия развития города и городской инфраструктуры, которая на десятилетия вперёд определяет развитие города.
Первым событием праздничного дня стала закладка капсулы времени у стелы «Уфа — город трудовой доблести» на набережной Белой. Ведь юбилей Уфы — это не только про прошлое и настоящее, но и про будущее.
Другое важное событие — открылся Дворец борьбы, который стал настоящим подарком городу. В этом монументальном здании уже в октябре планируется провести международный форум «Россия — спортивная держава».
«Этот Дворец борьбы — дань уважения великим спортсменам, которые стоят за моей спиной, благодарность за то, что они защищали знамёна нашей великой страны. Они — пример для тысяч мальчишек. И у меня, если можно так сказать, на душе птички порхают, когда я вижу здесь совсем маленьких мальчишек, которые, я знаю, выйдут из этого Дворца настоящими мужчинами. Не только физически крепкими, а самое главное — с правильными представлениями о том, что такое мужчина, как должен себя вести мужчина и как мужчина должен прожить свою жизнь», — сказал Глава республики на церемонии.
Что касается массовых праздников, их организовали так, чтобы ни одна крупная часть города не осталась без своей площадки. «Башинформ» подробно рассказывал о происходящем на каждой из них.
«Отличная программа. Зарядились энергией и позитивом. Некоторые номера тронули до мурашек», — поделилась зрительница концерта на площади им. Ленина, приглашёнными звёздами которого стали Екатерина Гусева, Дмитрий Харатьян, и суперстар российской эстрады Олег Газманов.
«В моем каждом концерте я делаю блок из песен, которые не могу не петь. Эти песни я посвящаю нашим героям. В то время когда мы живем мирной жизнью, они отдают свои жизни и здоровье. Такая у них доля, такая у них участь и такая у них честь — защищать Родину».
Рекордное число зрителей собрал фестиваль «Сердце Евразии» в амфитеатре «Ватан»: в первый день на концерт пришли порядка 60 тысяч человек, во второй — уже 85 тысяч.
На празднование Уфы приехал ряд международных делегаций, в том числе представители Беларуси и Узбекистана, с которыми у Башкирии складываются тесные и плодотворные экономические и культурные отношение. Это признание Башкортостана как надежного партнера, обладающего серьезным экономическим потенциалом, и Уфы как логистического центра, связывающего европейскую и азиатскую части России и СНГ. Также уже второй раз за август в республику приехал полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
Утром 1 сентября Глава Башкирии поблагодарил всех причастных к подготовке юбилейных программ и проектов. «Спасибо всей большой команде, которая готовила этот грандиозный праздник. Спасибо всем, кто приехал на юбилей нашей столицы. И спасибо уфимцам за гостеприимство», — написал он в своих соцсетях.