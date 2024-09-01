Челябинские родители и учителя одобрили запрет на использование детьми смартфонов на уроках

Результаты опроса показали, что подавляющее большинство родителей (87%) и практически все учителя (90%) поддерживают запрет на использование мобильных телефонов на уроках, который вводится с нового учебного года.
Родители объяснили свою позицию тем, что смартфон является отвлекающим фактором и не нужен на уроке. Только 6% опрошенных взрослых считают запрет излишним, так как в телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребёнку. Например, мониторинг уровня глюкозы.
Среди учителей уровень одобрения оказался ещё выше. Так, 9 из 10 преподавателей согласились, что мобильные телефоны мешают учебному процессу. Лишь 4% не поддержали запрет.
Напомним, Госдума приняла поправку о запрете использования мобильных телефонов в школах. Телефоны нельзя будет доставать даже в учебных целях. Однако одну лазейку депутаты ребятам всё же оставили.