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Челябинские родители и учителя одобрили запрет на использование детьми смартфонов на уроках

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл опрос среди родителей школьников и учителей в Челябинске. Его темой стало использование детьми мобильных на уроках.

Источник: Pchela.News

Результаты опроса показали, что подавляющее большинство родителей (87%) и практически все учителя (90%) поддерживают запрет на использование мобильных телефонов на уроках, который вводится с нового учебного года.

Родители объяснили свою позицию тем, что смартфон является отвлекающим фактором и не нужен на уроке. Только 6% опрошенных взрослых считают запрет излишним, так как в телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребёнку. Например, мониторинг уровня глюкозы.

Среди учителей уровень одобрения оказался ещё выше. Так, 9 из 10 преподавателей согласились, что мобильные телефоны мешают учебному процессу. Лишь 4% не поддержали запрет.

Напомним, Госдума приняла поправку о запрете использования мобильных телефонов в школах. Телефоны нельзя будет доставать даже в учебных целях. Однако одну лазейку депутаты ребятам всё же оставили.

образование