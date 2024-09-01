Челябинские родители и учителя одобрили запрет на использование детьми смартфонов на уроках

Родители объяснили свою позицию тем, что смартфон является отвлекающим фактором и не нужен на уроке. Только 6% опрошенных взрослых считают запрет излишним, так как в телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребёнку. Например, мониторинг уровня глюкозы.