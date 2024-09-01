В возрасте 53 лет умер рэпер Fatman Scoop

Карьера рэпера начала набирать обороты в 2003-м, когда его сингл Be Faithful (1999) попал в топ-чарты Великобритании и Ирландии. Успех проложил для рэпера путь к коллаборациям со многими культовыми артистами, в числе которых оказались Уитни Хьюстон, Мэрайя Кэри, Джанет Джексон, Питбуль и другие. Песня Lose Control (2005), записанная совместно с Мисси Эллиотт, взяла «Грэмми» в категории «Лучшее короткометражное видео» и была номинирована также на «Лучшую рэп-песню».