Олег Газманов прокомментировал награждение в Башкирии орденом Дружбы народов

«Это большая честь для меня, и я испытываю искреннюю радость от получения такой награды. Кроме того, мне особенно приятно, что этот момент совпадает с динамичным развитием и ростом Башкирии. Регион демонстрирует впечатляющие успехи, и я горжусь тем, что могу быть частью этого процесса. Мы вместе находимся на пути к новым высотам!» — написал Олег Газманов.