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Олег Газманов прокомментировал награждение в Башкирии орденом Дружбы народов

Радий Хабиров вручил Олегу Газманову орден Дружбы народов — одна из высших наград в регионе. Певец и композитор прокомментировал это событие в социальных сетях.

Источник: мэрия Уфы

Олег Газманов признался, что для него большая честь получить награду. Он надеется, что орден вдохновит и его, и жителей Башкирии на новые свершения, отметив, что развитие региона — заслуга каждого, кто здесь живет.

«Это большая честь для меня, и я испытываю искреннюю радость от получения такой награды. Кроме того, мне особенно приятно, что этот момент совпадает с динамичным развитием и ростом Башкирии. Регион демонстрирует впечатляющие успехи, и я горжусь тем, что могу быть частью этого процесса. Мы вместе находимся на пути к новым высотам!» — написал Олег Газманов.