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В понедельник в магазинах Калининградской области не будут продавать алкоголь

В понедельник, 2 сентября, в магазинах Калининграда и области не будут продавать алкогольные напитки. Ограничение не распространяется на заведения общепита.

Источник: РИА "Новости"

Торговлю спиртным запретили из-за Дня знаний. Соответствующие изменения в региональный закон «О розничной продаже алкогольной продукции» вступили в силу в декабре 2019 года.

«В 2024 году 1 сентября приходится на воскресенье, в связи с этим запрет на розничную продажу алкогольной продукции переносится на следующий за 1 сентября рабочий день, а именно на 2 сентября», — говорится на сайте министерства регионального контроля.

На территории Калининградской области можно торговать спиртным с 11:00 до 21:00. Закон запрещает продажу алкоголя не только в День знаний, но и в последнюю субботу июня — День молодёжи, в День защиты детей (1 июня) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).