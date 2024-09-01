В понедельник в магазинах Калининградской области не будут продавать алкоголь

На территории Калининградской области можно торговать спиртным с 11:00 до 21:00. Закон запрещает продажу алкоголя не только в День знаний, но и в последнюю субботу июня — День молодёжи, в День защиты детей (1 июня) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).