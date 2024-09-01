В понедельник в магазинах Калининградской области не будут продавать алкоголь

Торговлю спиртным запретили из-за Дня знаний. Соответствующие изменения в региональный закон «О розничной продаже алкогольной продукции» вступили в силу в декабре 2019 года.
«В 2024 году 1 сентября приходится на воскресенье, в связи с этим запрет на розничную продажу алкогольной продукции переносится на следующий за 1 сентября рабочий день, а именно на 2 сентября», — говорится на сайте министерства регионального контроля.
На территории Калининградской области можно торговать спиртным с 11:00 до 21:00. Закон запрещает продажу алкоголя не только в День знаний, но и в последнюю субботу июня — День молодёжи, в День защиты детей (1 июня) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).