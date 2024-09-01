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13 самолетов, летевших в Москву, принял нижегородский аэропорт

Утром 1 сентября нижегородский аэропорт «Чкалов» принял в качестве запасного 13 самолетов, летевших в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Источник: Luka Slapnicar/CC0

Утром 1 сентября Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял в качестве запасного 13 бортов. Самолеты летели в Москву.

«В настоящее время идёт подготовка бортов к вылету в пункты назначения. На 10.00 3 борта отправлены», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Чкалов».

С пассажирами работают представители авиакомпаний.

По данным Минобороны РФ, ночью были сбиты 2 беспилотника над Москвой и семь — над Московской областью.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в нижегородский аэропорт не перенаправляли самолеты из Татарстана.