13 самолетов, летевших в Москву, принял нижегородский аэропорт

Утром 1 сентября Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял в качестве запасного 13 бортов. Самолеты летели в Москву.
«В настоящее время идёт подготовка бортов к вылету в пункты назначения. На 10.00 3 борта отправлены», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Чкалов».
С пассажирами работают представители авиакомпаний.
По данным Минобороны РФ, ночью были сбиты 2 беспилотника над Москвой и семь — над Московской областью.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в нижегородский аэропорт не перенаправляли самолеты из Татарстана.