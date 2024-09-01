Игорь Кобзев посетил несколько социальных объектов в Эхирит-Булагатском районе

Во время рабочей поездки по Эхирит-Булагатскому району губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал в детском саду «Туяна», где в этом году по госпрограмме «Развитие образования» прошел капитальный ремонт. На это выделялось 38,5 млн рублей. Сейчас дошкольное учреждение посещают 120 детей.
— Садик необходимо завершить «под ключ» с учетом антитеррористической и противопожарной безопасности, — подчеркнул Игорь Кобзев. — В ближайшее время необходимо сделать еще несколько детских прогулочных площадок, высадить траву. Ремонт сделан качественно. Это сегодня максимальный удобный способ быстрого восстановления, чтобы не строить новое, а приводить то, что есть в порядок.
Как рассказал глава региона, от Приангарья составлена заявка на проведение капитальных ремонтов в зданиях 30 детских садов, 56 школ и 6 учреждений среднего профессионального образования.
Еще один социальный объект, где ведется ремонт — спортивный комплекс им. Олега Алексеева. Там по проекту «Народные инициативы» приводятся в порядок душевые и санузлы. Общая стоимость ремонта составит 2,5 млн рублей.
Глава региона также побывал на стройплощадке, где возводится новое общежитие для студентов местного медицинского колледжа на 120 мест.
В ближайшее время в Усть-Ордынском начнут строить и здание детской поликлиники: площадка под новое медучреждение уже огорожена, проект проходит экспертизу. Финансирование будет выделяться по региональной программе «Развитие здравоохранения».