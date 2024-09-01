Игорь Кобзев посетил несколько социальных объектов в Эхирит-Булагатском районе

— Садик необходимо завершить «под ключ» с учетом антитеррористической и противопожарной безопасности, — подчеркнул Игорь Кобзев. — В ближайшее время необходимо сделать еще несколько детских прогулочных площадок, высадить траву. Ремонт сделан качественно. Это сегодня максимальный удобный способ быстрого восстановления, чтобы не строить новое, а приводить то, что есть в порядок.