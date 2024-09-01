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В Ростове врачи спасли новорожденную весом 650 граммов

Ростовские врачи выходили девочку, которая родилась на 24 неделе.

Источник: Комсомольская правда

В перинатальном центре в Ростове врачи спасли девочку с экстремально низким весом. Малышка родилась на 24 неделе. Вес новорожденной составлял 650 граммов, а рост был всего 28 сантиметров.

В день родов у будущей мамы стали обильно отходить околоплодные воды. Медики пытались остановить сверхранние роды, но не смогли. В итоге на сроке 24 недели и 4 дня на свет появилась девочка Алиса.

Ребенка сразу поместили в реанимацию, где ее подключили к аппарату дыхания. И спустя 55 дней малышка смогла задышать сама. Вскоре ее выписали домой.