В Ростове врачи спасли новорожденную весом 650 граммов

В перинатальном центре в Ростове врачи спасли девочку с экстремально низким весом. Малышка родилась на 24 неделе. Вес новорожденной составлял 650 граммов, а рост был всего 28 сантиметров.
В день родов у будущей мамы стали обильно отходить околоплодные воды. Медики пытались остановить сверхранние роды, но не смогли. В итоге на сроке 24 недели и 4 дня на свет появилась девочка Алиса.
Ребенка сразу поместили в реанимацию, где ее подключили к аппарату дыхания. И спустя 55 дней малышка смогла задышать сама. Вскоре ее выписали домой.