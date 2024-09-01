Ирина Болгар заявила, что Дуров заблокировал карты на расходы их детей

«В конце 2022 года Павел Дуров предъявил мне ультиматум, чтобы заставить меня переехать в ОАЭ против моей воли. В то время наши личные отношения уже закончились Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которые я много лет использовала для семейных расходов. Он также перестал платить по счетам на детские нужды Когда я сказала, что буду защищать свои права и права детей в юридическом поле, он отказался подписывать согласие на продление европейских иммиграционных документов детям и регистрацию новых. Очевидно, чтобы помешать нам остаться в Европе», — поделилась Болгар.