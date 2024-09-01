Фонд Иннокентия Сибирякова предложили создать в Иркутске

В Иркутске предложили создать фонд Иннокентия Сибирякова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Идею вы сказали на заседании круглого стола посвященного личности благотворителя. Он был приурочен к Дням русской духовности и культуры «Сияние России».
— Мы должны помнить о заслугах Иннокентия Сибирякова и учиться у него бескорыстию, служению обществу и вере в лучшее. Уверен, что совместно мы найдем верные пути увековечения его памяти. Готовы продвигать общественные инициативы, направленные на сохранение его имени. Это наша святая обязанность, — сказал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.
Чтобы прославить и увековечить память Иннокентия Сибирякова было предложено назвать в его честь улицу, возвести памятник, организовать выставку, создать фонд и издать эпистолярное наследие семьи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области принял участие в торжественном мероприятии в честь годовщины со дня образования суворовского училища в областном центре.