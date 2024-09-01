Фонд Иннокентия Сибирякова предложили создать в Иркутске

— Мы должны помнить о заслугах Иннокентия Сибирякова и учиться у него бескорыстию, служению обществу и вере в лучшее. Уверен, что совместно мы найдем верные пути увековечения его памяти. Готовы продвигать общественные инициативы, направленные на сохранение его имени. Это наша святая обязанность, — сказал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.