Губернатор Иркутской области вручил новые удостоверения многодетной семьи

Губернатор иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочего визита в Эхирит-Булагатский район вручил удостоверение многодетной семьи нового образца супругам Белоусовым, жителям поселка Свердлово. Они воспитывают пятерых детей, оба — коренные жители поселка. На областном конкурсе «Лучшая семейная усадьба» в этом году они стали победителями.
Глава семьи, Александр Юрьевич, показал гостям дом, который построил по собственному проекту, а домочадцы познакомили с большим хозяйством. Игорь Кобзев подарил детям игрушки, а со взрослыми обсудил волнующие их вопросы: доступность чистой воды, состояние дорог, доступность школ и больниц.
— Спасибо Вам за достойное воспитание подрастающего поколения, которое придет на смену старшему поколению, станет опорой родителям и примером для своих детей, — поздравил Белоусовых Игорь Кобзев.
Удостоверения многодетной семьи нового образца губернатор вручил еще нескольким семьям, проживающим в Эхирит-Булагатской районе. В целом в Иркутской области порядок выдачи такого документа был утвержден 27 августа. Такое удостоверение будет являться подтверждением официального статуса и даст возможность пользоваться полагающимися льготами. Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, для переоформления нужно обратиться в местное управление соцзащиты или в МФЦ. Заявку можно оформить и с помощью портала Госуслуг.