Губернатор Иркутской области вручил новые удостоверения многодетной семьи

Удостоверения многодетной семьи нового образца губернатор вручил еще нескольким семьям, проживающим в Эхирит-Булагатской районе. В целом в Иркутской области порядок выдачи такого документа был утвержден 27 августа. Такое удостоверение будет являться подтверждением официального статуса и даст возможность пользоваться полагающимися льготами. Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, для переоформления нужно обратиться в местное управление соцзащиты или в МФЦ. Заявку можно оформить и с помощью портала Госуслуг.