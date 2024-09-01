В омском микрорайоне «Модерн» появится мурал в честь Летова

«Именно эта песня передает настроение моей работы. Вслушайтесь: “На карте кружком обозначено солнце, Пунктирные линии — ветер и соль, Под веками плавают сны на оконце, Спадает волнами зелёная боль”. От каждой строчки в этой песне — мурашки по коже. Она на самом деле очень добрая. И все творчество Егора Летова доброе. Просто мало кто знает его так глубоко. Даже в мрачных на первый взгляд композициях говорится о чем-то светлом и важном», — поделился Денис Kibeda.