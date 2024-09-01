В омском микрорайоне «Модерн» появится мурал в честь Летова

В Омске, в микрорайоне «Модерн» на доме по адресу 2-я Поселковая, 55 появится мурал с изображением Егора Летова. Известного омского музыкуанта решил запечатлеть на стене многоэтажки участник арт-фестиваля «Омск, ты просто космос», художник из Москвы Денис Kibeda.
Как рассказал Денис «Омск-региону», он является поклонником творчества омского музыканта и решил, что в Омске, в галерее под открытым небом, должен остаться его большой портрет — как память о человеке, который, вопреки всему, был верен своим убеждениям.
Вдохновился художник композицией Егора Летова «На наших глазах».
«Именно эта песня передает настроение моей работы. Вслушайтесь: “На карте кружком обозначено солнце, Пунктирные линии — ветер и соль, Под веками плавают сны на оконце, Спадает волнами зелёная боль”. От каждой строчки в этой песне — мурашки по коже. Она на самом деле очень добрая. И все творчество Егора Летова доброе. Просто мало кто знает его так глубоко. Даже в мрачных на первый взгляд композициях говорится о чем-то светлом и важном», — поделился Денис Kibeda.
Напомним, ранее мы писали о том, что в сентябре в Омске пройдет масштабный фестиваль в честь Егора Летова.