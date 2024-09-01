Жителей Самары предупредили об изменениях в расписании теплоходов со 2 сентября

Ежедневно теплоходы будут отходить от Самары до Гавриловой Поляны в 07:45, а последнее прибытие планируют в 20:15. Отправление теплоходов по маршруту Самара — Винновка назначено на 08:15 с понедельника по воскресенье, последнее прибытие в будни — в 15:30.