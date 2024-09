Дейв Дэвис из The Kinks раскритиковал AI-кавер на песню своей группы

В прошлом году группа The Kinks отметила свое 60-ю годовщину. В честь этого они выпустили антологию под названием The Journey, в которую были включены самые известные хиты группы за ее продолжительную карьеру. The Kinks начали свою музыкальную деятельность в 1963-м, а последнее публичное выступление дали в 1996 году, после чего распались.