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Дейв Дэвис из The Kinks раскритиковал AI-кавер на песню своей группы

Дейв Дэвис из британской рок-группы The Kinks отреагировал на кавер-версию одной из песен своего коллектива, созданную с использованием искусственного интеллекта. «Звучит ужасно», — написал музыкант в своих соцсетях.

Источник: Звук

Дейв Дэвис из британской рок-группы The Kinks отреагировал на кавер-версию одной из песен своего коллектива, созданную с использованием искусственного интеллекта. «Звучит ужасно», — написал музыкант в своих соцсетях.

Позже создатель AI-кавера удалил видео и извинился перед Дэвисом, пишет NME. Кроме того, автор опубликовал новый ролик, в котором уже его группа исполняет песню The Kinks «Living On A Thin Line» (1984). На новую версию Дэвис отреагировал уже более одобрительно: «Мне действительно нравится ваш кавер».

В прошлом году группа The Kinks отметила свое 60-ю годовщину. В честь этого они выпустили антологию под названием The Journey, в которую были включены самые известные хиты группы за ее продолжительную карьеру. The Kinks начали свою музыкальную деятельность в 1963-м, а последнее публичное выступление дали в 1996 году, после чего распались.