В Омске до 55 рублей 62 копеек подорожал 95-й бензин

В Омске выросли цены на автомобильное топливо. Так, согласно данным мправочного сервиса, на одной из заправочных сетей цена на самые распространенные виды топлива: АИ-92 и АИ-95 достигли уже 50 ₽ 97 коп. и 55 ₽ 62 коп. за литр соответсвенно.