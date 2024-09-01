В Омске до 55 рублей 62 копеек подорожал 95-й бензин

В Омске выросли цены на автомобильное топливо. Так, согласно данным мправочного сервиса, на одной из заправочных сетей цена на самые распространенные виды топлива: АИ-92 и АИ-95 достигли уже 50 ₽ 97 коп. и 55 ₽ 62 коп. за литр соответсвенно.
На двух других заправках бензин этих марок подорожал на 5 копеек за литр. АИ-92 стоит на заправках этих сетей 50 ₽ 45 коп. АИ-95 — 54 ₽ 60 коп.
На пять копеек подорожало также дизельное топливо. Литр стоит сейчас 66 ₽ 05 коп. До 29 ₽ 75 коп. подорожал автомобильный газ.