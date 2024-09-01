В Башкирии школы ждут 48 тысяч первоклассников

Он был учреждён в 1984 году. К началу учебного года Башстат подготовил традиционную статистическую выборку.
По данным минобразования, в 2023/2024 учебном году в Башкирии работали 1294 общеобразовательные школы (в предыдущем учебном году — 1 304).
В них обучались 523,7 тысяч человек (519 тыс. в прошлом году). Из них в гимназических классах по программам повышенного уровня обучались 55,7 тыс. учащихся (в 2022/2023 — 51,6 тыс.), в лицейских классах — 44,2 тыс. (43,5 тыс.), в классах с углубленным изучением отдельных предметов — 17,5 тыс. учеников (14,3 тыс.).
Основная часть школьников учится в государственных и муниципальных школах. В 10 частных учились 1872 учеников (1777), это 0,4% от общей численности (0,3%).
В текущем учебном году школы пополнятся 48 тыс. первоклассниками, по предварительным данным минобра. В этом году 11-е классы окончили около 15 тыс. человек, 9-е -более 50 тыс. В прошлом году первый звонок прозвенел для 54 тыс. выпускников детсадов.
Количество башкирских вузов с прошлого учебного года не изменилось: 7 государственных, 2 негосударственных, и 17 филиалов. А вот число студентов значительно выросло — 105 тыс. вместо 99 тыс. годом ранее. На 6 тыс. студентов стало больше в госуниверситетах (прежде всего за счёт иностранных студентов) — 101,1 тыс. В частных университетов — на 200 человек больше (итого 3,7 тыс.).
В сфере образования трудятся 115 тыс. человек (в прошлом учебном году — почти 116 тыс.) 91% школьных учителей имеют высшее образование.
В прошлом учебном году в вузах работали 690 докторов наук, 2600 кандидатов наук, 402 профессора и 1666 доцентов. В 12-ти аспирантурах на конце 2023 года обучалось 1870 человек, в четырёх докторантурах — 14. В 2023 году было выпущено 214 аспирантов и 3 докторанта (209 и 10, соответственно — в 2022).