В Башкирии школы ждут 48 тысяч первоклассников

Количество башкирских вузов с прошлого учебного года не изменилось: 7 государственных, 2 негосударственных, и 17 филиалов. А вот число студентов значительно выросло — 105 тыс. вместо 99 тыс. годом ранее. На 6 тыс. студентов стало больше в госуниверситетах (прежде всего за счёт иностранных студентов) — 101,1 тыс. В частных университетов — на 200 человек больше (итого 3,7 тыс.).