День ветерана труда отмечают в Иркутской области 1 сентября

В Иркутской области с 2019 года в первое воскресенье сентября отмечают День ветерана труда. На сегодняшний день звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Иркутской области» носят более 330 тысяч человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.