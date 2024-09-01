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День ветерана труда отмечают в Иркутской области 1 сентября

Звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Иркутской области» носят более 330 тысяч сибиряков.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области с 2019 года в первое воскресенье сентября отмечают День ветерана труда. На сегодняшний день звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Иркутской области» носят более 330 тысяч человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Уважаемые ветераны, вы — созидатели и строители, пример для подражания, вы всегда в строю. Ваш вклад в развитие региона невозможно переоценить. Ваше мастерство, ответственность и преданность делу всегда будут лучшим примером для молодежи, — поздравил ветеранов губернатор Игорь Кобзев.

Для обладателей почетного и заслуженного звания в регионе действует ряд мер соцподдержки. Например, выплаты каждый месяц, санаторно-курортное лечение, оплата 50% расходов ЖКХ, топлива, электроэнергии, льготный и бесплатный проезд по проездным.

Чтобы получить звание «Ветеран труда Иркутской области», необходимо иметь определенный стаж, награды, проживать и работать на территории региона определенный срок. Обратиться за присвоением можно с заявлением в соцзащиту по месту жительства, МФЦ или через портал Госуслуг.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре предложили создать Фонд благодетеля Иннокентия Сибирякова.