Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанина подозревают в убийстве племянника

Дончанина, которого обвиняют в убийстве родственника, заключили под стражу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове был заключен под стражу мужчина, которого обвиняют в убийстве своего племянника. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По версии следствия, в конце августа дядя и племянник были в квартире в Ростове. И там между ними завязался конфликт. В результате ростовчанин нанес 24-летнему племяннику ножевое ранение. В итоге молодой человек скончался. А дядю заключили под стражу.

— В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — уточнили в ведомстве.