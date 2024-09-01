Ростовчанина подозревают в убийстве племянника

В Ростове был заключен под стражу мужчина, которого обвиняют в убийстве своего племянника. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По версии следствия, в конце августа дядя и племянник были в квартире в Ростове. И там между ними завязался конфликт. В результате ростовчанин нанес 24-летнему племяннику ножевое ранение. В итоге молодой человек скончался. А дядю заключили под стражу.
— В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — уточнили в ведомстве.