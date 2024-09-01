МЧС: 17 тел найдены на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Последний раз Ми-8 видели у Вачкажеца 31 августа, днем по местному времени (раннее утро по московскому). Со слов очевидцев, он приземлился, постоял пару минут с включенным мотором и улетел в сторону соседнего села Николаевка. Оно находится всего в 25 км от вулкана, Telegram-канал Mash писал, что время в пути составляет несколько минут. По плану вертолет должен был сесть в Николаевке, однако так и не появился, ~пропав с радаров спустя пять минут после взлета~. Очевидцы отмечают, что на тот момент в горах стоял сильный туман.