Передаче «Спокойной ночи, малыши!» исполнилось 60 лет

Личная жизнь Татьяны Судец сложилась драматично. Она трижды была замужем, и все три раза неудачно: первого супруга она не любила, второй ей изменил, а третий оказался запойным алкоголиком. И хотя Судец улыбалась на отечественном телевидении, наверное, шире всех, ее преследовали страшные трагедии. В 1984 году ее брата Анатолия убил пьяный сосед, а вскоре ее отец скончался от сердечного приступа. В 1992-м ведущая потеряла сына Андрея, родившегося в первом браке: его жестоко убили грабители. А после развода с третьим мужем, чьи запои она была не в силах терпеть, тот тоже ушел из жизни.